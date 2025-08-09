Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Garage in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 3 zimmer in Schodsina, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Schodsina, Belarus
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/5
Möchten Sie eine 3-Zimmer-Wohnung in Zhodino kaufen? Im vierten Stock eines fünfstöckigen Ge…
$74,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Brest, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Brest, Belarus
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 7/9
2-Zimmer-Wohnung, Brest, St. Lieutenant Ryabtsev, 2011 p., 7 / 9 Block, 60.0 / 57.5 / 29.5 /…
$61,900
Eine Anfrage stellen
Haus in Babrujsk, Belarus
Haus
Babrujsk, Belarus
Fläche 62 m²
Zu verkaufen ein gemütliches Haus auf der Tikhaya Street in Bobruisk (Kherapichny microdistr…
$18,500
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Maladsetschna, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Maladsetschna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 7/9
Komfort und Raum: die perfekte Wohnung für Ihre Familie! ❤️ Zum Verkauf eine gemütliche Drei…
$57,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sapotskin, Belarus
Haus
Sapotskin, Belarus
Fläche 92 m²
Ein Grundstück mit einem unvollendeten Haus in Sopotskin, Grodno Bezirk.Allgemeine Informati…
$20,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Sluzk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Sluzk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/1
Wohnung mit Grundstück ❤️ Einzimmerwohnung zum Verkauf in einem Zweifamilienhaus! Adresse: S…
$14,900
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/10
Zum Verkauf Drei-Zimmer-Wohnung mit ausgezeichneter Renovierung in einer Landschaft Gebiet 7…
$140,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 77 m²
Ferienhaus mit einem Haus 12 km von Minsk ❤️ Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes, geplantes…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 49 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf im malerischen Dorf Lekorevka ist ein idealer Ort für diejenige…
$18,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Zum Verkauf eine gemütliche, saubere und helle Wohnung auf der Straße. Bogdanovich 86 im sow…
$94,900
Eine Anfrage stellen
Haus in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Lage und Atmosphäre: Perfekte Stille und Natur: Das Grundstück liegt direkt neben dem Kiefer…
$15,400
Eine Anfrage stellen
Haus in Starobin, Belarus
Haus
Starobin, Belarus
Fläche 89 m²
Geräumiges Haus in G.P. starobin ❤️ Verkauf eines Loghauses 11 Kilometer von Soligorsk. Ein …
$45,000
Eine Anfrage stellen
