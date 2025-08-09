Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dabryniouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Wohnung
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Zum Verkauf 1⁄2 Teil des Hauses in Boroviki. Das Grundstück von 25 Hektar ist eingezäunt. In…
$15,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen