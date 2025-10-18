Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Chaciezynski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 480 m² in Chaciezyna, Belarus
Lager 480 m²
Chaciezyna, Belarus
Zimmer 1
Fläche 480 m²
Stockwerk 1/1
$485,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
