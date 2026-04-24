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Gewerbeimmobilien in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

7 immobilienobjekte total found
Geschäft 700 m² in Chaciezyna, Belarus
Geschäft 700 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/1
Gesamtfläche von 700 Quadratmetern, Deckenhöhe von 6 Metern, zwei Schnitttore, Füllböden gro…
$3,500
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Lager 700 m² in Chaciezyna, Belarus
Lager 700 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/1
$3,500
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Gewerbefläche 14 m² in Chaciezyna, Belarus
Gewerbefläche 14 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 14 m²
Stockwerk 1/3
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 14 m² in Chaciezyna, Belarus
Gewerbefläche 14 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 14 m²
Stockwerk 1/3
Büro + Lager (Produktion) Räumlichkeiten mit Terrasse und Loggia befindet sich in einem sepa…
Preis auf Anfrage
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Büro 14 m² in Chaciezyna, Belarus
Büro 14 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 14 m²
Stockwerk 1/3
Preis auf Anfrage
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Lager 480 m² in Chaciezyna, Belarus
Lager 480 m²
Chaciezyna, Belarus
Zimmer 1
Fläche 480 m²
Stockwerk 1/1
Riesiges Lager von 480 qm in einem geschützten Bereich in der Nähe von Minsk ❤️Geräumiges La…
$448,000
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Büro 167 m² in Chaciezyna, Belarus
Büro 167 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 167 m²
Das Büro wird in ag. Hatezhino st verkauft. Zentrale 10b/10 auf dem Gebiet des Büro-Square-K…
$164,800
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