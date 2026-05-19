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Wohnimmobilien in Buda-Kaschaljowa, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Buda-Kaschaljowa, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Buda-Kaschaljowa, Belarus
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
Auf Verkauf eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung. Plattenhaus 1983 gebaut. Die Wohnung befinde…
$29,000
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