Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Brozski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Brozski sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Broza, Belarus
Haus
Broza, Belarus
Fläche 202 m²
Das moderne große Haus ist bereit zum Leben. Foundation monolithic tape + FBS Blöcke. Das Da…
$89,730
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Brozski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen