  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Brozski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Brozski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 1 zimmer in Broza, Belarus
Haus 1 zimmer
Broza, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen ein gemütliches Holzhaus im malerischen Dorf Brozh, im Bobruisk Bezirk der Regi…
$6,700
