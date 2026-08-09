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Wohneigentum mit Garten kaufen in Brest, Belarus

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11 immobilienobjekte total found
Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 266 m²
Beim Kauf dieses Objekts zahlt der Käufer die Agenturprovision nicht!Geräumiges Wohnhaus zum…
$265,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 66 m²
Los 7029. Haus zum Verkauf auf Dubrovka. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu…
$79,800
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 101 m²
Los 9708.Weitere InformationenEinstöckiges Wohnhaus, das 1978 im Stadtteil Dubrovka erbaut w…
$85,075
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 165 m²
Lot 9725. Hütte im Roten HofFordern Sie detailliertere Informationen anIn Brest Wohnen in di…
$245,015
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 170 m²
Los 8865. Ferienhaus in Novy Kozlovichi. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu…
$150,105
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Ferienhaus in Brest, Belarus
Ferienhaus
Brest, Belarus
Fläche 160 m²
Objekt Code 13025: Dieses Objekt kaufen Sie zahlen der Agentur keine Provision! Wir helfen m…
$212,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 193 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! Auf Verk…
$122,520
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in Brest, Belarus
Brest, Belarus
Fläche 78 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision!Wohnung z…
$75,000
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in Brest, Belarus
Brest, Belarus
Fläche 69 m²
Los. 9236 Dedicated apartment in a block house on Rechitsa Registrieren Sie sich für die Anz…
$73,062
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 199 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! In der S…
$160,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 435 m²
Los 8339 Wohnhaus im Mikrodistrikt Kovalyovo in Brest.Fordern Sie detailliertere Information…
$142,585
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Immobilienangaben in Brest, Belarus

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