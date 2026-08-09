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Wohnimmobilien mit Garage in Brest, Belarus

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22 immobilienobjekte total found
Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 266 m²
Beim Kauf dieses Objekts zahlt der Käufer die Agenturprovision nicht!Geräumiges Wohnhaus zum…
$265,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 66 m²
Los 7029. Haus zum Verkauf auf Dubrovka. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu…
$79,800
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 325 m²
Los 9281. Verkauf eines großen Hauses mkrn. Heather. Melden Sie sich an, um die Nummer in de…
$168,000
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 101 m²
Los 9708.Weitere InformationenEinstöckiges Wohnhaus, das 1978 im Stadtteil Dubrovka erbaut w…
$85,075
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 165 m²
Lot 9725. Hütte im Roten HofFordern Sie detailliertere Informationen anIn Brest Wohnen in di…
$245,015
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Ferienhaus in Brest, Belarus
Ferienhaus
Brest, Belarus
Fläche 160 m²
Objekt Code 13025: Dieses Objekt kaufen Sie zahlen der Agentur keine Provision! Wir helfen m…
$212,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 193 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! Auf Verk…
$122,520
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 142 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! Im Einze…
$310,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 235 m²
Los 9787. Großes Haus zum Verkauf, mkrn. Kiewka. Melden Sie sich an, um die Nummer in der An…
$267,134
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 160 m²
Objektcode 11326: Wir helfen mit Krediten, Familienkapital, den Verkauf Ihrer Immobilie, um …
$87,000
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in Brest, Belarus
Brest, Belarus
Fläche 172 m²
Los 9559. Ein Stadthaus Verkauf in Brest. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige z…
$131,559
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in Brest, Belarus
Brest, Belarus
Fläche 78 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision!Wohnung z…
$75,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 153 m²
Los 9786. Wohnhaus auf Kievka.Fordern Sie detailliertere Informationen an*Der Preis wird zum…
$85,755
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 121 m²
Wir arbeiten vom Besitzer! Kaufen Sie dieses Objekt, zahlen Sie die Agentur nicht eine Provi…
$67,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 102 m²
Los 8973. Haus zum Verkauf am 1. Wereskova. Melden Sie sich an, um die erste in der Anzeige …
$120,632
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 332 m²
House. Vychulki. Code: 14920СНБ – 332.2 m.q., insgesamt – 217.5 m.q., Wohnen – 105,3 mq.m. D…
$202,500
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 86 m²
Los 9778, Verkauf eines privaten Apartmentgebäudes. Tape monolithische Stiftung mit einer Re…
$150,684
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in Brest, Belarus
Brest, Belarus
Fläche 69 m²
Los. 9236 Dedicated apartment in a block house on Rechitsa Registrieren Sie sich für die Anz…
$73,062
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 199 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! In der S…
$160,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 73 m²
Wir arbeiten vom Besitzer! Wenn Sie diesen Artikel kaufen, zahlen Sie keine Provision an die…
$92,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 74 m²
Los 9033. Fordern Sie detailliertere Informationen anZum Verkauf einstöckiges Wohngebäude im…
$118,594
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 435 m²
Los 8339 Wohnhaus im Mikrodistrikt Kovalyovo in Brest.Fordern Sie detailliertere Information…
$142,585
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Immobilienangaben in Brest, Belarus

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