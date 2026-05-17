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Wohnimmobilien mit Garage in Woblast Brest, Belarus

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Baranawitschy
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobryn
63
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95 immobilienobjekte total found
in Oltus, Belarus
Oltus, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9081. Teil des Hauses. OltushWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$12,500
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Haus in Ciuchinicy, Belarus
Haus
Ciuchinicy, Belarus
Fläche 200 m²
Los 9064. Geräumiges Haus im nächsten Vorort BrestWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen …
$138,900
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 325 m²
Los 9281. Großes Haus zum Verkauf, mkrn. Heather. Melden Sie sich an, um die Nummer in der A…
$173,000
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AdriastarAdriastar
Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 172 m²
Los 9302. Ein Wohnungsbau in mir.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$120,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 220 m²
Los 9189.Weitere InformationenVerkaufen ist ein Haus zur Fertigstellung 2023 gebaut, in eine…
$61,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 228 m²
Los 9160. Ein Haus zum Verkauf in Süd. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu s…
$285,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 173 m²
Los 9381. Modernes Haus in den neuen PalästenWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht…
$250,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 119 m²
Los 9216. Haus in den PalästenWeitere InformationenAuf Verkauf ist ein gemütliches Dachgesch…
$143,000
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Haus in Baranawitschy, Belarus
Haus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 232 m²
Zum Verkauf ein sehr schönes Haus in einem ruhigen und gemütlichen Ort, mit allen Annehmlich…
$152,648
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Haus in Zburaz, Belarus
Haus
Zburaz, Belarus
Fläche 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 229 m²
Wir helfen mit Krediten, Familienkapital, den Verkauf Ihrer Immobilie, um dies zu kaufen!Wir…
$198,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 112 m²
Wir arbeiten vom Besitzer! Kaufen Sie dieses Objekt, zahlen Sie die Agentur nicht eine Provi…
$38,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 172 m²
Los 8335. Teil des Hauses mit Blick auf den SeeWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nic…
$89,900
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Haus in Vidamlia, Belarus
Haus
Vidamlia, Belarus
Fläche 148 m²
Lot 9464. Haus-Estate in Vidomlyansk DorfratWeitere InformationenWeißrussland hat kürzlich g…
$249,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 67 m²
LOT 6552. Müde vom Leben in einem Wohnungsbau? Müde von Nachbarn? Ist es nur körperlich schw…
$57,000
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Haus in Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Objekt Code 18225: Dieses Objekt kaufen Sie zahlen der Agentur keine Provision! Wir helfen m…
$73,000
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Haus in Ciuchinicy, Belarus
Haus
Ciuchinicy, Belarus
Fläche 128 m²
Lot 9492. Modernes Haus in den Vororten Brest.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nich…
$174,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 197 m²
Lot 8806. NZKS, Bad und Garage mit Gästehaus in Gershon. Melden Sie sich an, um die Nummer i…
$62,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 274 m²
Los 9050. Verkauf eines Hauses mit 6 Zimmern. im Dorf Vychulki-Yamno. Melden Sie sich an, um…
$200,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 117 m²
Los 9523. Wohnhaus in der Arkady MikrodistrictWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nich…
$155,000
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Haus in Telminski sielski Saviet, Belarus
Haus
Telminski sielski Saviet, Belarus
Fläche 97 m²
Los 9567. Dacha im nächsten Vorort BrestWeitere InformationenMansard dacha Ziegelhaus gebaut…
$45,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 184 m²
Grundstück 9543. Wohnhaus in der Umgebung von Yamno-Vychulka.Weitere InformationenUnsere Kun…
$185,000
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Haus in Kamianica Zyravieckaja, Belarus
Haus
Kamianica Zyravieckaja, Belarus
Fläche 192 m²
Los 9423. Haus in Kamenitsa-ZhirovetskayaWeitere InformationenGeräumiges zweistöckiges Haus,…
$118,800
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 48 m²
Los 9427. Ein Ferienhaus auf einem großen Grundstück auf Kovalevo. Melden Sie sich an, um di…
$46,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 199 m²
Wir arbeiten für den Besitzer! Dieses Objekt zu kaufen, zahlen Sie keine Provision! In der S…
$170,000
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Ferienhaus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 244 m²
Los 7142.Weitere InformationenZu verkaufen ein komfortables Wohnhaus in Brest im Vulka micro…
$370,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 162 m²
Los 9595. Verkauf eines Hauses auf Berezovka, 16 Hektar. Melden Sie sich an, um die Nummer i…
$139,000
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Haus in Rakitnica, Belarus
Haus
Rakitnica, Belarus
Fläche 219 m²
Los 9421. Boxhaus, Garage, Bad, Hozblock. Rakitnitsky S/S. Melden Sie sich an, um die Nummer…
$87,500
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 223 m²
Los 8546. Ferienhaus mit Garage in Micron. Kozlovici. Melden Sie sich an, um die Nummer in d…
$170,000
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Haus in Telmy-2, Belarus
Haus
Telmy-2, Belarus
Fläche 330 m²
Lot 9488. Geräumiges Haus in Telminskoe S/S.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht …
$159,000
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