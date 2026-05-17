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Wohneigentum mit Garten kaufen in Woblast Brest, Belarus

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Baranawitschy
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobryn
63
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86 immobilienobjekte total found
in Oltus, Belarus
Oltus, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9081. Teil des Hauses. OltushWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$12,500
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 276 m²
Los 9169. Großes Haus zum Verkauf in Süd. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige z…
$210,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 143 m²
Lot 9297. Modernes Haus in ST auf DubrovkaWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht fü…
$149,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Haus in Hanzawitschy, Belarus
Haus
Hanzawitschy, Belarus
Fläche 64 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus im Herzen der Stadt an der Adresse Gantsevichi, Revolutionäre Str.…
$9,668
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Haus in Muchaviec, Belarus
Haus
Muchaviec, Belarus
Fläche 300 m²
Ich verkaufe das Haus. Eine Fliege, pro. ShayDas Anwesen befindet sich in einem malerischen …
$199,900
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Haus in Telminski sielski Saviet, Belarus
Haus
Telminski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Grundstück 9098. Wohnhaus in ST am Teich.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für…
$69,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Haus in Baranawitschy, Belarus
Haus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 307 m²
Zum Verkauf ein sehr schönes und geräumiges Haus in einem ruhigen und gemütlichen Ort, mit a…
$213,708
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 126 m²
Los 9185. Teil Europas in Brest.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agenturd…
$249,000
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Haus in Vielikarycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Vielikarycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 48 m²
Los 9615. Haus zum Verkauf in Pozhezhin. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu…
$9,500
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 172 m²
Los 9302. Ein Wohnungsbau in mir.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$120,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 228 m²
Los 9160. Ein Haus zum Verkauf in Süd. Melden Sie sich an, um die Nummer in der Anzeige zu s…
$285,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 173 m²
Los 9381. Modernes Haus in den neuen PalästenWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht…
$250,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 119 m²
Los 9216. Haus in den PalästenWeitere InformationenAuf Verkauf ist ein gemütliches Dachgesch…
$143,000
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 106 m²
Los 9517. BadezimmerWeitere InformationenFür diejenigen, die alles auf einmal wollen:- ferti…
$55,000
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Haus in Zburaz, Belarus
Haus
Zburaz, Belarus
Fläche 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 172 m²
Los 8335. Teil des Hauses mit Blick auf den SeeWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nic…
$89,900
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 64 m²
Lot 8949. Wohnhaus in der Nähe des Zentrums von BrestWeitere InformationenUnsere Kunden zahl…
$62,000
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in Baranawitschy, Belarus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 46 m²
Teil des Hauses (hat den Status einer Wohnung) 2025 p.m.! Kommunikation ist zentral! Darlehe…
$51,000
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Haus in Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Objekt Code 18225: Dieses Objekt kaufen Sie zahlen der Agentur keine Provision! Wir helfen m…
$73,000
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Haus in Ciuchinicy, Belarus
Haus
Ciuchinicy, Belarus
Fläche 128 m²
Lot 9492. Modernes Haus in den Vororten Brest.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen nich…
$174,000
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Haus in Cieliachanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Cieliachanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 61 m²
Verkaufen ist ein starkes Dorfhaus im malerischen Dorf Borovichi. Dies ist ein erstaunliches…
$6,000
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Haus in Navasiolkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Navasiolkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 85 m²
Ein Wohnungsbau in Gottes D. 25 Hektar! 15 km von Baranovichi.Das Haus hat eine gute Grundla…
$9,800
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 274 m²
Los 9050. Verkauf eines Hauses mit 6 Zimmern. im Dorf Vychulki-Yamno. Melden Sie sich an, um…
$200,000
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Haus in Skoki, Belarus
Haus
Skoki, Belarus
Fläche 59 m²
Los 9600. Dacha in Motykalsky S/SWeitere InformationenVerkauf Gartenhaus 1988 in der Nähe de…
$23,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 117 m²
Los 9523. Wohnhaus in der Arkady MikrodistrictWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nich…
$155,000
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Haus in Brest, Belarus
Haus
Brest, Belarus
Fläche 77 m²
Los 9585. Haus in der ST in der Stadt BrestWeitere InformationenZum Verkauf ein gemütliches …
$86,000
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Haus in Telminski sielski Saviet, Belarus
Haus
Telminski sielski Saviet, Belarus
Fläche 97 m²
Los 9567. Dacha im nächsten Vorort BrestWeitere InformationenMansard dacha Ziegelhaus gebaut…
$45,900
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Haus in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 184 m²
Grundstück 9543. Wohnhaus in der Umgebung von Yamno-Vychulka.Weitere InformationenUnsere Kun…
$185,000
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Ferienhaus in Muchaviec, Belarus
Ferienhaus
Muchaviec, Belarus
Fläche 176 m²
Objektcode 30224: Wir arbeiten vom Besitzer! Kauf dieses Objekt-- Sie zahlen nicht die Agent…
$99,900
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Haus in Kamianica Zyravieckaja, Belarus
Haus
Kamianica Zyravieckaja, Belarus
Fläche 192 m²
Los 9423. Haus in Kamenitsa-ZhirovetskayaWeitere InformationenGeräumiges zweistöckiges Haus,…
$118,800
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