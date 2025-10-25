Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Bezirk Braslaw
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bezirk Braslaw, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 380 m² in Vidzauski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 380 m²
Vidzauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
$3,056
Gewerbefläche in Opsauski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche
Opsauski sielski Saviet, Belarus
Etagenzahl 2
$1,10M
Investition 3 600 m² in Opsa, Belarus
Investition 3 600 m²
Opsa, Belarus
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 3
$75,000
