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Gewerbeimmobilien in Blonski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 475 m² in Blonski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 475 m²
Blonski sielski Saviet, Belarus
Fläche 475 m²
Etagenzahl 1
Das Schulgebäude steht auf einem großen Grundstück von 1,4 Hektar zum Verkauf. Das Gebäude m…
$124,978
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