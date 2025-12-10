Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Bierastavicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Bierastavicki sielski Saviet, Belarus
Haus 2 zimmer
Bierastavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 29 m²
Etagenzahl 1
Wir verkaufen ein Haus in Zhukevichi, Berestovitsky Bezirk, Berestovitsky Dorfrat. Die Entfe…
$4,000
Immobilienangaben in Bierastavicki sielski Saviet, Belarus

