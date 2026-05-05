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Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Baryssau, Belarus

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Baryssau
46
Pierasadski sielski Saviet
7
Losnicki sielski Saviet
3
Pryharadny sielski Saviet
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9 immobilienobjekte total found
Haus in Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 155 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in einem malerischen Ort in Upirevichi, 9 km von Borisov. Haupt…
$100,000
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Haus in Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 41 m²
An einem malerischen Ort, wenige Kilometer von Borisov und Zhodino, mit guten Verkehrsverbin…
$15,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 45 m²
Haus zum Verkauf in Borisov! Fläche: 8,4 Hektar Strom ist bereits angeschlossen. Ofenheizun…
$26,000
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CoexCoex
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 214 m²
Wir bieten Ihnen ein gemütliches 2-stöckiges Wohnhaus in der Stadt Borisov, Minsk Bezirk, Mo…
$135,000
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Haus in Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Ziembinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 49 m²
Gemütliches Ferienhaus mit Garten und Bad in einer malerischen Gegend ❤️Dieses Ferienhaus is…
$16,900
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Immobilienagentur
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 110 m²
Haus zum Verkauf, im "Zalinein" Bereich von Borisov. Das Haus ist hoch.Ein flaches Grundstüc…
$63,200
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MontbelMontbel
Haus in Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pierasadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
Zum Verkauf 2 Etagen, Ziegelhaus. In unmittelbarer Nähe von Borisov (Pechi) 5 km im Dorf Str…
$43,500
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in Baryssau, Belarus
Baryssau, Belarus
Fläche 59 m²
Zum Verkauf der Etage des Hauses, als Wohnung in einem Blockhaus dekoriert, gemeinsamFläche …
$19,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 123 m²
Ein Haus zum Verkauf in meinem Ofen. Das Haus ist Ziegel, Zweigeschoss. Sehr bequemes Layout…
$53,000
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