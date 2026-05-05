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Wohnimmobilien mit Garage in Rajon Baryssau, Belarus

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Baryssau
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Pierasadski sielski Saviet
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Losnicki sielski Saviet
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Pryharadny sielski Saviet
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8 immobilienobjekte total found
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 214 m²
Wir bieten Ihnen ein gemütliches 2-stöckiges Wohnhaus in der Stadt Borisov, Minsk Bezirk, Mo…
$135,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 110 m²
Haus zum Verkauf, im "Zalinein" Bereich von Borisov. Das Haus ist hoch.Ein flaches Grundstüc…
$63,200
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 102 m²
Zum Verkauf ein Haus mit guten Reparaturen auf der Straße Ryabtseva. Sehr bequeme Lage, am U…
$145,000
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CoexCoex
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 73 m²
Link zu Tik Tok Review Zum Verkauf ein gemütliches häufiges Haus in einem angelegten Zaliney…
$44,000
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in Baryssau, Belarus
Baryssau, Belarus
Fläche 59 m²
Zum Verkauf der Etage des Hauses, als Wohnung in einem Blockhaus dekoriert, gemeinsamFläche …
$19,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 98 m²
Geräumiges Wohnhaus mit Annehmlichkeiten ist zum Verkauf. (NSS-Bereich ist 106 qm.). Im Haus…
$34,000
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MontbelMontbel
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 123 m²
Ein Haus zum Verkauf in meinem Ofen. Das Haus ist Ziegel, Zweigeschoss. Sehr bequemes Layout…
$53,000
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Haus 4 zimmer in Baryssau, Belarus
Haus 4 zimmer
Baryssau, Belarus
Zimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 3
We bring to your attention a cozy 2-storey residential building in the city of Borisov, Mins…
$135,000
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Eigenschaftstypen in Rajon Baryssau

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Immobilienangaben in Rajon Baryssau, Belarus

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