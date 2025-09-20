Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Belarus
  3. Rajon Baryssau
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Rajon Baryssau, Belarus

Baryssau
23
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Vialikaja Uchaloda, Belarus
Wohnung
Vialikaja Uchaloda, Belarus
Fläche 32 m²
Wohnung zum Verkauf in einem Blockhaus in der Big Cool. Koordinaten: 54.201602, 28.616974. D…
$6,800
Immobilienangaben in Rajon Baryssau, Belarus

