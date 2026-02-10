Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Baraulianski sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Ferienhaus

Langfristige Miete von Cottages in Baraulianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Valiarjanava, Belarus
Ferienhaus 7 zimmer
Valiarjanava, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 391 m²
Stockwerk 2/2
Die einzigartige Lage liegt nur 4 km von der Moskauer Ringstraße in der Logoi-Richtung entfe…
$5,000
pro Monat
