Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Baranawitschy
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Baranawitschy, Belarus

gewerbeimmobilien
9
2 immobilienobjekte total found
Lager 245 m² in Baranawitschy, Belarus
Lager 245 m²
Baranawitschy, Belarus
Zimmer 10
Fläche 245 m²
Stockwerk 1/4
Vollgebogen süß in einem modernen Einkaufszentrum "Raduzhny" 245 m mit einem Feuerlöschsyste…
$235,000
Eine Anfrage stellen
Lager 5 167 m² in Baranawitschy, Belarus
Lager 5 167 m²
Baranawitschy, Belarus
Fläche 5 167 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf des Produktionskomplexes (ehemalige Möbelfabrik) im Zentrum von Baranovichi. Brest 7…
$990,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen