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Gewerbeimmobilien in Bahusevicki sielski Saviet, Belarus

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 100 m² in Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 7
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Herrenhaus in ruhiger Lage! 50 Hektar Land! Das Hotel liegt in Ostrovsky Transpo…
$275,000
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Gewerbefläche 50 m² in Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 50 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/1
Gemütliches Herrenhaus in ruhiger Lage! 20 Hektar Land! Das Hotel liegt in Ostrovsky Transpo…
$140,000
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Gewerbefläche 100 m² in Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 7
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Herrenhaus in ruhiger Lage! 50 Hektar Land! Das Hotel liegt in Ostrovsky Transpo…
$275,000
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