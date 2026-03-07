Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Astrynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Astrynski sielski Saviet, Belarus
Haus 2 zimmer
Astrynski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein gutes Haus mit einem Bad in einem sauberen und ruhigen Ort im Dorf Naro…
$18,000
Immobilienangaben in Astrynski sielski Saviet, Belarus

