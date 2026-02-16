Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Aschmjany
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Aschmjany, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 77 m² in Aschmjany, Belarus
Gewerbefläche 77 m²
Aschmjany, Belarus
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/1
Gutes Angebot! Zum Verkauf das Gebiet der ehemaligen Flachsfabrik! Das Produktionsgebiet bef…
$20,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen