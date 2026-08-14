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Minsk
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Maladsetschna
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Mahiljou
126
Baranawitschy
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 8/8
FlusssichtTerrasse mit Blick auf den Fluss und Marriot ResidenzExklusives Finish beim Design…
$450,000
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