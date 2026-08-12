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Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/7
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