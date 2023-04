Beschreibung des Unternehmens

Die Immobilienagentur Variant ist derzeit eines der führenden und sich dynamisch entwickelnden Immobilienunternehmen in Minsk und seinen Vororten. Der Hauptbestandteil des Erfolgs unserer Agentur ist die Professionalität eines Teams zielgerichteter und ehrgeiziger Personen. Die Spezialisten des Unternehmens sind eine Fusion aus Weisheit, Erfahrung und junger Energie, die es einfach und bequem macht, Ihr Wohnungsproblem mit der Agentur Variante zu lösen. Die Aktivitäten unseres Unternehmens konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen für die Gesellschaft und Unternehmen im Bereich Immobilientransaktionen. Allein im vergangenen Jahr haben wir rund 700 Familien geholfen, ihr Wohnungsproblem erfolgreich zu lösen. Wir blicken in die Zukunft, deshalb haben wir ein Schulungs- und Auszubildendes-Anpassungssystem entwickelt und erfolgreich betrieben, das in absehbarer Zukunft Kollegen in unserem professionellen Team werden wird. Die Datenbank der varianten Immobilienagenturen enthält verschiedene Angebote für jeden Geschmack und jedes Budget potenzieller Kunden sowie bereichert ständig aktuelle Anzeigen der Immobilienbranche.