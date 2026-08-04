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TEKCE Real Estate

Türkei, Muratpasa
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Company type
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2004
Auf der Plattform
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3 jahre
Sprachen
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Svenska, Portugues, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Webseite
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tekce.com
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Über die Agentur

TEKCE ist stolz darauf, Tausenden zufriedenen Kunden geholfen zu haben und genießt den Ruf als ehrliches Unternehmen, das langfristige Verpflichtungen gegenüber Kunden einhält. Mehr als 1.500 glückliche Kunden kaufen jedes Jahr eine Immobilie mit TEKCE.

TEKCE ist das führende Immobilienunternehmen in Spanien, der Türkei, Nordzypern, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 20 Büros. Die Büros befinden sich in Spanien (Malaga, Alicante), Antalya (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alanya), Istanbul (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankara, Izmir, Bursa, Yalova, Trabzon, Nordzypern (Girne), Schweden (Stockholm) und Dubai. TEKCE ist eine erfahrene Immobilienagentur, die sich auf die Interessen des Kunden mit einem professionellen Team konzentriert, das mehr als 30 Sprachen spricht. Die 100%ige Zufriedenheit der Kunden wird durch ihr Verständnis garantiert. Die Vision von TEKCE ist es, eine führende globale Immobilienplattform auf der ganzen Welt zu sein.

Dienstleistungen

Als Full-Service-Agentur bietet TEKCE Vor- und Nachverkaufsdienstleistungen:

  • Beste Preisgarantie
  • Dienstleistungen in Ihrer Sprache (mehr als 30 Sprachen)
  • Online-Besichtigungstour mit Teleproperty
  • Rechtsbeistand (Eröffnung eines Bankkontos, Erhalt einer Steuernummer, rechtliche Unterstützung, etc.)
  • Hilfe beim Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis und Staatsbürgerschaft durch Investition
  • Reibungslose und sichere internationale Geldüberweisung
  • Exzellente After-Sales-Services (Dekoration, Versicherung, Abonnement, etc.)
  • Immobilienverwaltung
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