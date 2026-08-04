TEKCE Real Estate

Über die Agentur

TEKCE ist stolz darauf, Tausenden zufriedenen Kunden geholfen zu haben und genießt den Ruf als ehrliches Unternehmen, das langfristige Verpflichtungen gegenüber Kunden einhält. Mehr als 1.500 glückliche Kunden kaufen jedes Jahr eine Immobilie mit TEKCE.

TEKCE ist das führende Immobilienunternehmen in Spanien, der Türkei, Nordzypern, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 20 Büros. Die Büros befinden sich in Spanien (Malaga, Alicante), Antalya (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alanya), Istanbul (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankara, Izmir, Bursa, Yalova, Trabzon, Nordzypern (Girne), Schweden (Stockholm) und Dubai. TEKCE ist eine erfahrene Immobilienagentur, die sich auf die Interessen des Kunden mit einem professionellen Team konzentriert, das mehr als 30 Sprachen spricht. Die 100%ige Zufriedenheit der Kunden wird durch ihr Verständnis garantiert. Die Vision von TEKCE ist es, eine führende globale Immobilienplattform auf der ganzen Welt zu sein.