Insight estate

Dienstleistungen

Wir behandeln den gesamten Prozess zu Ende: von der ersten Beratung bis zur Verwaltung Ihrer Immobilie nach dem Kauf.

01. Definieren Sie Ihre Strategie

Wir klären Ihre Ziele, Investitionshorizont und Risikoniveau.

02. Projekte durch Analytik auswählen

Wir Shortlist-Eigenschaften mit unserem System, das Projekte über 100+ Datenpunkte vergleicht.

03. Führen Sie die Zahlen ehrlich

Wir bauen ein 10-jähriges Finanzmodell mit allen Ausgaben und realistischen Einkommensvoraussetzungen – ohne aufgeblasene Projektionen.

04. Zeigen Sie die Eigenschaften

Wir organisieren Besuche in Thailand oder führen eine Online-Tour durch. Wir helfen Ihnen, die besten Bedingungen von Entwicklern zu sichern — Preis, Raten oder Hypothek Optionen.

05. Führen Sie die Transaktion

Wir unterstützen Sie bei Verträgen, Reservierungen, Zahlungen und Dokumentenüberprüfungen.

06. Verwalten Sie Ihre Vermögenswerte

Wir unterstützen Post-Kauf: Mieten, Wartung und Kommunikation mit Entwicklern.