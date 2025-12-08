  1. Realting.com
Insight estate

Thailand,
;
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Русский
Webseite
www.insightestate.com/
Über die Agentur

Insight Estate ist eine investitionsorientierte Immobilienagentur, die ausschließlich mit dem Thailand-Markt zusammenarbeitet.

Unser Team baut 10-jährige Finanzmodelle, prüft Entwickler und vergleicht Projekte über 100+ Datenpunkte.

Durchschnittliche Renditen in unseren Kundenfällen beginnen von ~10% pro Jahr, mit insgesamt ROI auf ausgewählten Projekten erreichen 180-200%.

Unser Ansatz ist einfach: definieren Sie Ihre Strategie, Shortlist-Assets mit echtem Wachstumspotenzial, führen Sie dann durch jeden Schritt - von der ersten Beratung bis zur Schließung und Post-Kauf-Unterstützung. Transparent, ehrlich und frei von Marketing-Flash.

Dienstleistungen

Wir behandeln den gesamten Prozess zu Ende: von der ersten Beratung bis zur Verwaltung Ihrer Immobilie nach dem Kauf.

01. Definieren Sie Ihre Strategie
Wir klären Ihre Ziele, Investitionshorizont und Risikoniveau.

02. Projekte durch Analytik auswählen
Wir Shortlist-Eigenschaften mit unserem System, das Projekte über 100+ Datenpunkte vergleicht.

03. Führen Sie die Zahlen ehrlich
Wir bauen ein 10-jähriges Finanzmodell mit allen Ausgaben und realistischen Einkommensvoraussetzungen – ohne aufgeblasene Projektionen.

04. Zeigen Sie die Eigenschaften
Wir organisieren Besuche in Thailand oder führen eine Online-Tour durch. Wir helfen Ihnen, die besten Bedingungen von Entwicklern zu sichern — Preis, Raten oder Hypothek Optionen.

05. Führen Sie die Transaktion
Wir unterstützen Sie bei Verträgen, Reservierungen, Zahlungen und Dokumentenüberprüfungen.

06. Verwalten Sie Ihre Vermögenswerte
Wir unterstützen Post-Kauf: Mieten, Wartung und Kommunikation mit Entwicklern.

Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 10:09
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Montag
09:00 - 21:00
Dienstag
09:00 - 21:00
Mittwoch
09:00 - 21:00
Donnerstag
09:00 - 21:00
Freitag
09:00 - 21:00
Samstag
09:00 - 21:00
Sonntag
09:00 - 21:00
Artem Shuster
Artem Shuster
453 immobilienobjekte
