Über die Agentur

Unsere Firma ist eine der führenden professionellen Immobilienagenturen in Phuket, die seit 2015 tätig ist. Wir verkaufen nicht nur Wohnungen – wir begleiten Kunden jeden Schritt des Weges, vom ersten Anruf, um die Schlüssel (und sogar danach).



Was macht uns anders:



Vollständige Unterstützung: Beratung, Auswahl von Immobilien, Überprüfung von Dokumenten, rechtliche Unterstützung, Registrierung der Transaktion, Registrierung im Land Department.

Analytischer Ansatz: Wir bieten den Kunden Rentabilitätsberechnungen, Investitionsmodelle, Projektvergleiche, Marktprognosen.

Internationaler Service: Wir arbeiten mit Kunden aus Europa, GUS, Asien; wir sprechen mehrere Sprachen.

Breite Struktur:

Eigene Büros in mehreren Bereichen von Phuket, Pataya und Bali.

Abteilungen der Miete, After-Sales-Service, Entwicklungsberatung, Immobilienmanagement.

Berufsanwälte, Analysten, Unterstützung bei Migrationsfragen und Besteuerung.

Zuverlässigkeit: Tausende erfolgreicher Transaktionen, dauerhafte Partner unter Entwicklern, ausgezeichneter Ruf in der Berufsgemeinschaft.

Wir bemühen uns nicht nur, Immobilien zu verkaufen, sondern zu einem zuverlässigen Partner in Phuket zu werden. Es ist uns wichtig, dass jeder Kunde Vertrauen, Verständnis und Unterstützung empfindet.