Das Hauptbüro von Element befindet sich in Düsseldorf, Deutschland. In unserem Unternehmen können Sie leicht Gewerbe-, Wohnimmobilien-, Investitions- und Miethäuser in Deutschland erwerben / verkaufen. Lassen Sie Ihre Immobilien für das Management in unserem Unternehmen. Wir bieten folgende Dienstleistungen für Immobilientransaktionen an: Volle Unterstützung. Übersetzung von Dokumenten, mündliche und schriftliche Kommunikation während der Sitzungen / mit einem Notar Hilfe bei der Eröffnung eines Bankkontos in Deutschland Verwaltung Ihres Eigentums zu Steuerzwecken (in Zusammenarbeit mit Steuerberater) Erhalt einer Steuernummer für ausländische Investoren Suche nach Mietern / Käufer Vorbereiten von Mietverträgen Vollständige Verwaltung Ihrer Eigenschaften (Facility Management) Reparaturen, von kleinen bis großen Renovierungen Wir verwalten Ihre Immobilie Monatliche / vierteljährliche Berichte Recalculationsreparaturen mieten Wenn Sie interessiert sind, werden wir Ihnen alle Informationen in der Anfrage zur Verfügung stellen
Vorrangige Tätigkeit Vermietung von Wohnimmobilien Verkauf von Wohnimmobilien Verkauf / Vermietung von Gewerbeimmobilien Immobilienmanagement Zusätzliche Dienstleistungen Orientierungsreise Landtransaktionen Eröffnung eines Kontos in einer ausländischen Bank Verkauf eines fertigen Unternehmens Design Bau und Vertragswesen Rechtliche Unterstützung in allen Bereichen des Kaufs von Immobilien