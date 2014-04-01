  1. Realting.com
Decart Property Investments

Spanien, Barcelona
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2011
Auf der Plattform
1 jahr 7 Monate
Sprachen
English, Русский, Español
Webseite
decartproperty.com
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

«DECART PROPERTY INVESTMENTS» ist eine spanische Expertengruppe, die umfassende Dienstleistungen für ausländische Investoren anbietet, die in spanische Immobilien investieren: von Business Consulting bis hin zur Immobilienverwaltung.  
Seit 2014 arbeitet das Unternehmen im Format «MULTY FAMILY OFFICE». Um die Sicherung und Vermehrung des Familienvermögens unserer Investoren zu gewährleisten, verfügt das Unternehmen über eine eigene Mitarbeiterstärke, einschließlich eines Rechtsdienstes. 

  Ein Schlüsselbereich des Unternehmens ist die Erstellung eines exklusiven OFF-MARKET-Katalogs für Gewerbeimmobilien in zwei wichtigen spanischen Städten: Barcelona und Madrid. Wir ermöglichen ausländischen Investoren den Zugang zu einzigartigen Immobilien: von Premium-Geschäften im High Street an den gefragtesten Standorten und Luxushotels bis hin zu exklusiven Premium-Wohnimmobilien. Über 300 lokale Partnerunternehmen bieten uns täglich direkten Zugang zu den besten Marktobjekten.

Warum "DECART PROPERTY"? René Descartes entwickelte ein Koordinatensystem, das Menschen seit über vier Jahrhunderten hilft, sich genau im Raum zu orientieren. Wir übertragen dieses Prinzip auf den Bereich der Gewerbeimmobilien: So wie Koordinaten die Position auf der Karte bestimmen, so bestimmt eine sinnvolle Lage den Erfolg eines Investitionsprojekts. «DECART PROPERTY» – Ihr Navigator in der Welt der Gewerbeimmobilien Spaniens!

Dienstleistungen
  • Finanz-, Steuer- und Rechtsplanung im Bereich des Familienkapitalmanagements. Audit.
  • Individuelle Auswahl an Immobilien, Entwicklungsprojekten, Bank- und Versicherungsdienstleistungen.
  • Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Gewerbe- und Luxusimmobilien
  • Risikomanagement im Erwerb und Eigentum von Immobilien in Spanien und anderen EU-Ländern.
  • Unterscheidung zwischen persönlichen und geschäftlichen Vermögenswerten. Erbschaftsplanung.
  • Schaffung von Rechtsstrukturen für eine kompetente Verwaltung des Anlageportfolios;
  • Kauf und Instandhaltung von Yachten, Privatjets, Kunstobjekten, Antiquitäten und anderen Vermögenswerten in Spanien und anderen EU-Ländern
  • Unterstützung bei der Umsetzung von Familienbetriebsprojekten;
  • Erhaltung der Gesundheit von Familienangehörigen
Unsere Makler in Spanien
Andres Karachun
Andres Karachun
252 immobilienobjekte
Andres Karachun
Andres Karachun
