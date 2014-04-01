Über die Agentur

«DECART PROPERTY INVESTMENTS» ist eine spanische Expertengruppe, die umfassende Dienstleistungen für ausländische Investoren anbietet, die in spanische Immobilien investieren: von Business Consulting bis hin zur Immobilienverwaltung.

Seit 2014 arbeitet das Unternehmen im Format «MULTY FAMILY OFFICE». Um die Sicherung und Vermehrung des Familienvermögens unserer Investoren zu gewährleisten, verfügt das Unternehmen über eine eigene Mitarbeiterstärke, einschließlich eines Rechtsdienstes.

Ein Schlüsselbereich des Unternehmens ist die Erstellung eines exklusiven OFF-MARKET-Katalogs für Gewerbeimmobilien in zwei wichtigen spanischen Städten: Barcelona und Madrid. Wir ermöglichen ausländischen Investoren den Zugang zu einzigartigen Immobilien: von Premium-Geschäften im High Street an den gefragtesten Standorten und Luxushotels bis hin zu exklusiven Premium-Wohnimmobilien. Über 300 lokale Partnerunternehmen bieten uns täglich direkten Zugang zu den besten Marktobjekten.

Warum "DECART PROPERTY"? René Descartes entwickelte ein Koordinatensystem, das Menschen seit über vier Jahrhunderten hilft, sich genau im Raum zu orientieren. Wir übertragen dieses Prinzip auf den Bereich der Gewerbeimmobilien: So wie Koordinaten die Position auf der Karte bestimmen, so bestimmt eine sinnvolle Lage den Erfolg eines Investitionsprojekts. «DECART PROPERTY» – Ihr Navigator in der Welt der Gewerbeimmobilien Spaniens!