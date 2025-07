Bereal Estate

Über die Agentur

Das BEREAL-Agentennetzwerk stellt den maßgeblichsten Luxus-Immobilienmarkt-Former in Halkidiki, Griechenland und dem Balkan dar. Über die zuverlässige Beratung und die persönliche Erfahrung unserer Agenten hinaus bietet BEREAL Ihnen eine neue Lebensweise, die Ihnen gefällt und dient. Unsere Überzeugung, dass die richtige Förderung eine Angelegenheit von größter Bedeutung für die Förderung einer Immobilie, unsere Liebe zu Luxusimmobilien, die Kenntnis des Immobilienmarktes in den Bereichen, in denen wir tätig sind, zusammen mit unserer langjährigen Erfahrung in Steuer- und Rechtsfragen führte uns zur Schaffung der BEREAL Immobiliengesellschaft. Im Sinne von Innovation betreibt eine ausgezeichnete Immobilienberatung in Halkidiki, die Zugang zu einer großen Bestandsaufnahme von Luxusimmobilien zum Verkauf, Ausbeutung von Unterkünften, Catering oder Unterhaltungsunternehmen bietet, dies durch die Bereitstellung von Support-Services für den Rechts- und Rechnungswesen Prozess. Unsere Wirksamkeit wird durch die Qualität und Integrität der Menschen in unserem Netzwerk und unseren Dienstleistungen beurteilt.

Ziel von BEREAL ist es, eine einzigartige Erfahrung im Sektor REAL ESTATE zu schaffen. Nachdem wir auf die Bedürfnisse des Marktes und die Bedürfnisse des Investors gehört haben, übernehmen wir den Prozess vom Vorschlag der Immobilie, bis zum Moment, in dem Sie den Schlüssel in Ihrer Hand erhalten!