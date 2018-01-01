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Centr nedvizhimosti Moya 7Ya

Belarus, 220012, г. Минск, пр. Независимости,95/1-12, пом. 16
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Centr nedvizhimosti Moya 7Ya
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Company Type
Company Type
Real estate agency
Languages
Languages
English, Русский
Website
Website
www.centr7a.by
Company description

Центр Недвижимости Моя 7я - ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство оперативно работает как с объектами вторичного рынка (вас ждет высококвалифицированный отдел вторичного жилья!), Так и с новостройками (имея доступ к 100% объему всех предложений, наши менеджеры оперативно подберут нужный вариант. лучший вариант для вас).

Оказываем комплексную квалифицированную помощь в сделках по купле-продаже недвижимости. Наша команда молодых профессионалов с горящими глазами и ценным опытом будет рада решить ваши жилищные проблемы любой сложности - будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди новостроек Минска.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность и накопленная база объектов позволят вам получить самый высокий сервис: юридические консультации, широкий выбор квартир от надежных застройщиков в Минске и пригороде, быстрая и выгодная продажа. практически любого объекта на вторичном рынке, ищите подходящее жилье в нашей базе и потом еще.

Наши специалисты гибки и всегда будут с вами на связи - вы можете получить информацию, когда захотите, любыми способами. Центр недвижимости Моя 7я всегда готов предложить вам свои навыки, знания и опыт - и вы легко можете доверить нам свою недвижимость!

Services
  • Купля-продажа квартир, комнат;
  • Купля-продажа коттеджей, домов, земельных участков;
  • Новостройки, долевое строительство.
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Floors real estate agency in Minsk For real estate transactions, please, contact Floors. We provide comprehensive realtor, brokerage, and legal support. We guarantee financial security. Call us and we will offer you several suitable objects and convenient showtime. We provide the following services. We are not only a real estate agency, but we also register various types of transactions: purchase, sale, lease, exchange of residential or non-residential premises. We will properly design an advertisement, upload it on our website, distribute to popular platforms, and prepare documents for the transaction. We will find suitable options for buyers and tenants, show them the objects, and seal the deal. Our agency can arrange an exchange, an interregional transaction, and a complex chain of transactions. The website of Floors real estate agency in Minsk offers a wide choice of objects presented in the catalogue. Use convenient filters, compare and save ads to find a suitable option quickly. Our property database provides a detailed description of real estate: layout, photos, detailed description and owner's comments. No need to message a seller to find out answers to popular questions. Why you should contact us. We provide guarantees. Floors is a reliable real estate agency in Minsk. The company has been working and following a safe for customers business paradigm since 2000. We issue a guarantee certificate to our customers. In case there is a problem, we will compensate for an entire transaction amount from our funds. We find a new rental apartment free of charge if there are disagreements with the owner of a previous one. We sell new-builts at developer price. We help you choose an apartment, take you to see it, issue a transaction contract. We do all mortgage paperwork for free. We do all this at developer prices, without extra cost. We reduce the objects' price. We use available to you government subsidies, for example, maternity capital, housing allowances. We issue a cost-efficient mortgage. It is more profitable to apply for a mortgage loan through us than directly in a bank due to a partner rate reduction. Use the calculator to see the savings amount. For those, who purchase real estate through our company, we issue an application for free. We increase the chance of mortgage approval by 25%. Most of Minsk banks are our partners. We know what is important for each bank, and we help you fill out the application correctly. Contact us in a preferred way. For example, call or leave your phone number, and we will call you back within 5 minutes to help you.
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The real estate agency "7 Floors" specializes in sale and purchase of primary and secondary housing markets, commercial and suburban real estate, as well as provides property valuation and analytics. A highly qualified agency staff supports real estate transactions at all stages. Since its foundation, the real estate agency “7 Floors” has shown its fast-growing development. Transparency of customer relations, including an individual approach and fair pricing are the basis of customer and partner trust. Active cooperation with large banks and construction companies enables us to consider and promote our customers’ interests, to choose the best solutions and to provide legal protection and transaction support. Continuous work to expand the range of services, expertise and the newest technologies application make the company an open, successful and confident player in the real estate market. Prompt tasks solving of any level of complexity is possible due to close interaction of all employees of the agency. In 2018, “7 Floor” real estate agency became the winner of the Real Estate Professional Excellence Competition “Vysynya Pospekhu” (Pinnacle of success)

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Customer orientation, adequacy of remuneration and fast task solving are the basic principles of our company. Only certified specialists with legal education work with Marielt. Transactions are carried out on average 35% faster than in other Minsk agencies. We have free of charge support system throughout every transaction. Each proposal is evaluated by experts, before entering the market.

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