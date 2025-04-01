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Кондо с видом на море во Вьетнаме

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1 объект найдено
Кондо 4 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Хошимин, Вьетнам
Кондо 4 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Хошимин, Вьетнам
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 12/21
Project: Vinhomes Grand Park City New Phase: Lumiere Boulevard. * Payment progress: …
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