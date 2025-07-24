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Квартиры с бассейном в Палу, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Yesilbayir, Турция
Квартира
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни с умными квартирами, расположенными в престиж…
$691,914
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