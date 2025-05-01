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Виллы у моря в Муданьях, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Goynuklu, Турция
Вилла 11 комнат
Goynuklu, Турция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Этаж 1/3
Полностью меблированная вилла с видом на море в Бурсе, Муданья, Гёйнюклю Полностью меблирова…
$1,39 млн
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Вилла 6 комнат в 100 Sokak, Турция
Вилла 6 комнат
100 Sokak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Меблированная 4-этажная вилла в комплексе с бассейном в Муданье, Халитпаша Халитпаша — прест…
$444,933
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