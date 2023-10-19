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Дома в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,24 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Дома с Видом на Природу в Стамбуле в Районе Эюпсултан. Стильные дома расположены в обширном …
€2,47 млн

Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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