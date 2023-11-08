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Жильё в Bolluca Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Bolluca Mahallesi, Турция
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Bolluca Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Частный сайт 8 Private Villas - Семейная концепция - блестящая инвестиционная возможность - …
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Bolluca Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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