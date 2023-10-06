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Жильё с видом на море в Baix Penedes, Испания

1 объект найдено
Дом с видом на море в Cunit, Испания
Дом с видом на море
Cunit, Испания
Площадь 350 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в 800м от пляжа, вид на мор…
€336,000

Параметры недвижимости в Baix Penedes, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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