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Квартиры и апартаменты в Anoia, Испания

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54 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Описание объекта: В самом сердце очаровательной Ла-Нусии строится жилой комплекс, сочетающий…
$428,324
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Квартира 1 спальня в Carme, Испания
Квартира 1 спальня
Carme, Испания
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивный жилой комплекс в живописном Бенихофаре — девять …
$285,359
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Описание объекта: В самом сердце солнечного Гуардамар-дель-Сегура открывается современный жи…
$336,744
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Описание объекта: В очаровательном районе Бигастро новый жилой комплекс из восемнадцати тщат…
$199,717
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Квартира 1 спальня в Carme, Испания
Квартира 1 спальня
Carme, Испания
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Описание объекта: Эксклюзивный новый жилой комплекс в самом центре Гуардамар-дель-Сегура, вс…
$192,980
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Описание объекта: В самом сердце солнечного Гуардамар-дель-Сегура вас ждет современный жилой…
$393,839
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Описание объекта: Этот новый жилой комплекс в живописном районе Гуардамар-дель-Сегура предла…
$359,696
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Описание объекта: Эта эксклюзивная резиденция в живописном Гуардамар-дель-Сегура представляе…
$336,858
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Описание объекта: Восьмая фаза престижного жилого комплекса Mar de Pulpí, Las Amapolas, озна…
$268,345
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Описание объекта: В самом сердце тихого и уютного района Бигастро создан жилой комплекс, соч…
$233,974
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Описание объекта: В самом сердце очаровательного Бигастро расположен небольшой жилой комплек…
$200,973
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Описание объекта: В очаровательном городке Агилас строится эксклюзивный жилой комплекс, пред…
$266,061
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Описание объекта: В одном из самых живописных районов Гуардамар-дель-Сегура создается жилой …
$279,764
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Описание объекта: В очаровательном районе Сан-Фульхенсио расположен жилой комплекс из 33 тща…
$205,541
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: В самом сердце солнечного Ла-Нусии строится жилой комплекс из 52 тщательно…
$398,964
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Описание объекта: Резиденция Guardamar del Segura предлагает 44 тщательно спроектированных о…
$311,737
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Ла-Нусии строится современный жилой комплекс из…
$362,694
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: Не каждый объект недвижимости у моря должен находиться на первой линии, чт…
$203,257
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Описание объекта: Этот жилой комплекс в очаровательном Гуардамар-дель-Сегура предлагает 44 т…
$255,784
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Описание объекта: В живописном приморском городке Гуардамар-дель-Сегура строится жилой компл…
$256,926
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Квартира 1 спальня в Carme, Испания
Квартира 1 спальня
Carme, Испания
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Описание объекта: Эксклюзивный новый жилой комплекс в самом центре Гуардамар-дель-Сегура, вс…
$245,507
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Описание объекта: В жилом районе Мар-де-Пульпи, называемом Лос-Нарсисос, в 7-й фазе, строитс…
$242,081
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание объекта: В Санта-Поле мы предлагаем вам уникальный жилой комплекс из 14 тщательно с…
$321,089
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Описание объекта: В самом центре приятного приморского городка Сантьяго-де-ла-Рибера находит…
$353,987
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание объекта: На побережье Коста-Альмерия, прямо рядом с песчаными пляжами Лос-Нардос и …
$299,176
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Описание объекта: В очаровательном портовом городке Санта-Пола открывается жилой комплекс, с…
$314,021
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Описание объекта: В жилом районе Мар-де-Пульпи, называемом Лос-Нарсисос, фаза 7, строится со…
$256,926
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Квартира 1 спальня в Carme, Испания
Квартира 1 спальня
Carme, Испания
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: В очаровательном районе Сан-Фульхенсио расположен жилой комплекс из 33 тща…
$179,277
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Агентство
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Описание объекта: В популярном прибрежном городе Гуардамар-дель-Сегура строится жилой компле…
$288,899
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивный жилой комплекс в прекрасном Ориуэла-Коста, котор…
$416,791
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Параметры недвижимости в Anoia, Испания

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