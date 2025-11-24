Коттеджный посёлок Empathia Village (Сейшельские острова)

Наш коттеджный поселок расположен на вершине холма, с которого открываются панорамные виды на океан и джунгли. Всего в поселке 31 вилла площадью от 320 до 450 м2, которые располжены на участках от 6 до 20 соток. Все виллы предлагаются с дизайнерской финишной отделкой и установленной кухней.

В поселке Empathia Village создается вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазин, ресторан, фитнес центр.

При покупке вы получает право собственности (freehold) на дом и участок, а также вид на жительство на Сейшельских островах. По оплате мы предлагаем рассрочку. Срок завершения проекта - 2027 год.