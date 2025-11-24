  1. Realting.com
  Сейшельские Острова
  Baie Lazare
  Коттеджный посёлок Empathia Village (Сейшельские острова)

Коттеджный посёлок Empathia Village (Сейшельские острова)

Baie Lazare, Сейшельские Острова
от
$750,000
НДС
;
7
ID: 32903
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Сейшельские Острова
  • Деревня
    Baie Lazare

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Наш коттеджный поселок расположен на вершине холма, с которого открываются панорамные виды на океан и джунгли. Всего в поселке 31 вилла площадью от 320 до 450 м2, которые располжены на участках от 6 до 20 соток. Все виллы предлагаются с дизайнерской финишной отделкой и установленной кухней.

В поселке Empathia Village создается вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: магазин, ресторан, фитнес центр.

При покупке вы получает право собственности (freehold) на дом и участок, а также вид на жительство на Сейшельских островах. По оплате мы предлагаем рассрочку. Срок завершения проекта - 2027 год.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 310.0 – 450.0
Цена за м², USD 2,419 – 4,667
Цена квартиры, USD 750,000 – 2,10 млн

Местонахождение на карте

Baie Lazare, Сейшельские Острова

Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Empathia Village (Сейшельские острова)
Baie Lazare, Сейшельские Острова
от
$750,000
НДС
