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Продажа новостроек в Эр-Райяне

Al Rayyan
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Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Многоквартирный жилой дом Les Vagues by Elie Saab DarGlobal
Al Rayyan, Катар
от
$567,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Северный остров Кетайфан — это прибрежное место для мечтаний и отдыха. Роскошные частные пляжные клубы, пляжи, клубные дома, первоклассные лодочные базы, бутики, аквапарк и живой сад — это лишь некоторые из услуг острова. Les Vagues – это элегантное здание с 1, 2 и 3 спальнями с видом на мор…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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