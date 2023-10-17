Купить дом в Нидерландах: комфортабельное жилье в престижной европейской стране

Покупка недвижимости в Нидерландах в целом — оптимальное решение для иностранцев, ценящих постоянство и уверенность в завтрашнем дне. И на то есть немало причин. Нидерланды — наиболее стабильная европейская страна с развитой экономикой, хорошей медициной и отличным социальным обеспечением. Приобрести здесь квадратные метры — значит с выгодой инвестироваться в будущее. Цены на жилые и коммерческие объекты в стране дорожают в среднем на 2-5% в год, создавая постоянный прирост вложенного капитала.

Почему стоит купить дом или квартиру в Нидерландах

Для иностранцев приобрести квадратные метры в стране тюльпанов выгодно по ряду причин:

На покупку вторичного жилья предусмотрен налог всего 6%. Объекты первичного рынка налоговой ставкой не облагаются вовсе.

Купленная недвижимость в Нидерландах дает право на ВНЖ с возможностью получить ПМЖ через 3 года.

Купить дом или элитную квартиру в Нидерландах можно за наличные и в кредит. Преимущество в том, что займы выдаются на покупку иностранцам в срок до 30 лет.

Стоимость недвижимости в Нидерландах

Цена на жилые и коммерческие объекты зависит от их технического состояния и месторасположения. Наиболее дорого оцениваются квадратные метры в крупных мегаполисах — Амстердаме и Роттердаме. Стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир здесь на 20-50% выше, чем в небольших городах, таких как Маастрихт и Венло. С другой стороны, недешевые цены на жилье в Нидерландах легко покрываются от сдачи в аренду. Спрос на недвижимость в стране достаточно высок. Даже на сдаче однокомнатной квартиры в среднем состоянии владелец сможет выручить до 10-20 тысяч евро в год.