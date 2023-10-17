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Дома в Нидерландах

Амстердам
25
Северная Голландия
25
26 объектов найдено
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 210 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend) в  25 км от Амстердама. Трёхэтажный…
€475,000
Вилла с гаражом в Амстердам, Нидерланды
Вилла с гаражом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 165 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend), 25 км от Амстердама. Вилла  с бол…
€495,000
Дом 15 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 15 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 15
Площадь 479 м²
Нидерланды г.Амстердам Большой дом на центральном канале …
€4,76 млн
Дом 5 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Нидерланды г.Амстердам Дом в центре Амстердама Небольшой жи…
€953,750
Дом 13 комнат с лифтом, с сауной в Амстердам, Нидерланды
Дом 13 комнат с лифтом, с сауной
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 13
Площадь 650 м²
Нидерланды г.Амстердам Шикарный дом на канале Шикарный …
€7,59 млн
Дом 6 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 6 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 6
Площадь 206 м²
Нидерланды 17 км от Амстердама Дом в пригороде Амстердама …
€514,080
Вилла 7 комнат с сауной в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат с сауной
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Стильная вилла в Ларене …
€1,23 млн
Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 7
Площадь 243 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с великолепным садом …
€1,67 млн
Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 11
Площадь 574 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Шикарная вилла с мансардой Двух…
€2,01 млн
Вилла 13 комнат с террасой в Амстердам, Нидерланды
Вилла 13 комнат с террасой
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 13
Площадь 686 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла в лесной зоне Трё…
€3,53 млн
Вилла 8 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 8 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Нидерланды 50 км от г.Амстердам Вилла на берегу залива 2-эт…
€1,06 млн
Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 7
Площадь 412 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с дизайнерским садом …
€2,23 млн
Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 320 м²
Нидерланды 150 км от Амстердама   Имение с правом получения ВНЖ &nbs…
€1,50 млн
Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама   Вилла в 20 км от Амстердама …
€1,79 млн
Вилла 10 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 10 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 10
Площадь 480 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, рядом с г. Harlem   Уютная вилла…
€2,10 млн
Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 264 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, направление г. Harlem   Шикарна…
€2,04 млн
Вилла 9 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 9 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 9
Площадь 528 м²
Нидерланды 15 км от центра Амстердама   Вилла в 15 км от центра Амстерда…
€2,21 млн
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 547 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в квартале Йордан   Великолеп…
€5,04 млн
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 349 м²
Нидерланды г. Амстердам   5-этажный дом на канале   Великол…
€3,92 млн
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 662 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в 300 м от площади Дам   5-эта…
€3,86 млн
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 303 м²
Нидерланды г.Амстердам   4-этажный дом на канале   4-этажный…
€3,75 млн
Дом с террасой в Амстердам, Нидерланды
Дом с террасой
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г. Амстердам   Особняк с террасой 37 м2   4-этажн…
€4,48 млн
Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 600 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в центре Амстердама   Шикарный…
€5,82 млн
Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 512 м²
Нидерланды   Вилла с участком 1 га   Великолепная вилла в 85 км …
€3,86 млн
Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Комнаты 11
Площадь 318 м²
Нидерланды   Вилла с конюшней   Уютная вилла - национальный памя…
€2,18 млн
Вилла 9 комнат в Утрехт, Нидерланды
Вилла 9 комнат
Утрехт, Нидерланды
Комнаты 9
Площадь 612 м²
Нидерланды   Современная вилла с конюшней   Красивая современная…
€2,77 млн

Типы недвижимости в Нидерландах

виллы

Параметры недвижимости в Нидерландах

недорогая
элитная

Купить дом в Нидерландах: комфортабельное жилье в престижной европейской стране

Покупка недвижимости в Нидерландах в целом — оптимальное решение для иностранцев, ценящих постоянство и уверенность в завтрашнем дне. И на то есть немало причин. Нидерланды — наиболее стабильная европейская страна с развитой экономикой, хорошей медициной и отличным социальным обеспечением. Приобрести здесь квадратные метры — значит с выгодой инвестироваться в будущее. Цены на жилые и коммерческие объекты в стране дорожают в среднем на 2-5% в год, создавая постоянный прирост вложенного капитала.

Почему стоит купить дом или квартиру в Нидерландах

Для иностранцев приобрести квадратные метры в стране тюльпанов выгодно по ряду причин:

  • На покупку вторичного жилья предусмотрен налог всего 6%. Объекты первичного рынка налоговой ставкой не облагаются вовсе.
  • Купленная недвижимость в Нидерландах дает право на ВНЖ с возможностью получить ПМЖ через 3 года.
  • Купить дом или элитную квартиру в Нидерландах можно за наличные и в кредит. Преимущество в том, что займы выдаются на покупку иностранцам в срок до 30 лет.

Стоимость недвижимости в Нидерландах

Цена на жилые и коммерческие объекты зависит от их технического состояния и месторасположения. Наиболее дорого оцениваются квадратные метры в крупных мегаполисах — Амстердаме и Роттердаме. Стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир здесь на 20-50% выше, чем в небольших городах, таких как Маастрихт и Венло. С другой стороны, недешевые цены на жилье в Нидерландах легко покрываются от сдачи в аренду. Спрос на недвижимость в стране достаточно высок. Даже на сдаче однокомнатной квартиры в среднем состоянии владелец сможет выручить до 10-20 тысяч евро в год.

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