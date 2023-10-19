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Жильё в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Сигетсентмиклош
73
Дунахарасти
31
Szigethalom
28
Тёкёль
22
Дунаваршань
19
Halasztelek
12
204 объекта найдено
Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
€542,742
Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€780,191
Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€195,439
Дом 5 комнат в Szigethalom, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€117,394
Дом 2 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€83,238
Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€176,391
Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€150,037
Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€96,284
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€111,940
Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€234,579
Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€387,486
Дом 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€71,757
Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€223,098
Квартира 4 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€227,012
Дом 6 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€195,700
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€114,550
Дом 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€129,162
Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€391,400
Дом 1 комната в Дунахарасти, Венгрия
Дом 1 комната
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
€72,800
Дом 7 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 7 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€206,137
Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€130,206
Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€187,350
Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€130,206
Квартира 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается дом в отличном состоянии в Дунахарашти ( агломерация Будапешта )! Он был построен …
€195,439
Дом 6 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€206,137
Дом 2 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€51,926
Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
€224,403
Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€190,481
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€168,302
Дом 6 комнат в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€169,346

Типы недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras

квартиры
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Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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