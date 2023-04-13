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Купить дом в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

Mateszalkai jaras
15
Nagykalloi jaras
10
Kemecsei jaras
9
Tiszavasvari jaras
9
Захоньский яраш
8
Надькалло
8
Матесалька
7
Фехердьярматский яраш
7
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483 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,542
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 186,693
Дом 2 комнатыв Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 20,833
Дом 5 комнатв Айяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Айяк, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 53,150
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,759
Дом 7 комнатв Офехерто, Венгрия
Дом 7 комнат
Офехерто, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 105,499
Дом 2 комнатыв Ньирташш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 10,416
Дом 2 комнатыв Тисадада, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадада, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 15,758
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,972
Дом 4 комнатыв Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 64,101
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,771
Дом 3 комнатыв Лонья, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 18,696
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 210,998
Дом 5 комнатв Котай, Венгрия
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 219,010
Дом 3 комнатыв Kersemjen, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 18,696
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 280,440
Дом 4 комнатыв Senyo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 33,920
Дом 3 комнатыв Домбард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 22,676
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 496,779
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 58,492
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 34,187
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 545 м²
€ 638,334
Дом 2 комнатыв Торньошпальца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 22,702
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 317,832
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 63,833
Дом 8 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 550,196
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 76,119
Дом 4 комнатыв Айяк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айяк, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 63,566
Дом 3 комнатыв Барабаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барабаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 42,734
Дом 3 комнатыв Тарпа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тарпа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 21,100

Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

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