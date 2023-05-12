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Дома в Сентлёринц, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 33,638
Дом 3 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 63,240
Дом 5 комнат в Сентлёринц, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 118,137
Дом 2 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 88,536
Дом 3 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 26,372
Дом 4 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 115,688
Дом 3 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 67,276
Дом в Сентлёринц, Венгрия
Дом
Сентлёринц, Венгрия
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€ 78,614
Хотите инвестировать? Все ли ваши мечты - это уютный ресторан с теплой атмосферой? Мы нашли …
Дом 2 ванных в Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 ванных
Сентлёринц, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
€ 113,170
На Святом Лаврентии, на прихожей, с существующей клиентурой, продается семейный дом с магази…
Дом 3 ванных в Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 ванных
Сентлёринц, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€ 88,250
Я предлагаю семейный дом, состоящий из 2 совершенно отдельных квартир, поселившихся на попул…
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