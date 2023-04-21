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  5. Nyiregyhazi jaras

Жильё в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
360
Ньиртелек
5
Ракамаз
2
Уйфехерто
2
386 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,039
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 185,656
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 124,302
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,433
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 52,855
Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,128
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 159,335
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,401
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,564
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 209,826
Дом 5 комнат в Котай, Венгрия
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 172,642
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 71,447
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 87,383
Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 278,883
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 113,943
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 95,351
Дом 4 комнаты в Senyo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 33,732
Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 98,273
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 79,415
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 494,021
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 545 м²
€ 634,790
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,479
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 316,067
Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 63,479
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 77,025
Дом 8 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 547,141
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 74,103
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 172,642
Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 172,642
Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 87,383

Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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