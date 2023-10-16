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Жильё в Северная Венгрия, Венгрия

Miskolci jaras
67
Мишкольц
58
Ozdi jaras
57
Озд
47
Эгер
41
Gyoengyoesi jaras
30
Fuezesabonyi jaras
28
Hatvani jaras
28
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463 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,570
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€38,420
Дом 3 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€64,463
Дом 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€83,545
Квартира 1 комната в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€51,571
Дом 6 комнат в Надьлоц, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьлоц, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale in Nagylóc: Family Home in the Oasis of Tranquility Are you searching for your dre…
€58,791
Дом 4 комнаты в Vanyarc, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vanyarc, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€69,363
Дом 3 комнаты в Bocs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€38,420
Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€56,702
Дом 5 комнат в Буйяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Буйяк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
€71,941
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€229,490
Дом 2 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 2 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€15,213
Дом 2 комнаты в Токай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€309,167
Дом 2 комнаты в медье Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€51,545
Дом 7 комнат в Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 191 м²
€386,781
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€47,703
Дом 3 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€30,685
Дом 3 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€38,420
Квартира 2 комнаты в Путнок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€18,565
Квартира 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€30,942
Дом 3 комнаты в Borsodszirak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsodszirak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€45,124
Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€69,878
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€38,420
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€67,816
Дом 3 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€58,662
Дом 5 комнат в Токай, Венгрия
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€154,454
Дом 6 комнат в Матрадеречке, Венгрия
Дом 6 комнат
Матрадеречке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€120,933
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€28,364
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В Эгере, в тихом тупике Лайошварош, на улице Папай, продается отремонтированная квартира с б…
€102,626
Дом 2 комнаты в Нётинч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Нётинч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€90,223

Типы недвижимости в Северная Венгрия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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