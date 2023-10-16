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Realting.com
Жилая
Венгрия
Северная Венгрия
Жильё в Северная Венгрия, Венгрия
Miskolci jaras
67
Мишкольц
58
Ozdi jaras
57
Озд
47
Эгер
41
Gyoengyoesi jaras
30
Fuezesabonyi jaras
28
Hatvani jaras
28
Balassagyarmati jaras
23
Retsagi jaras
23
Hevesi jaras
21
Pasztoi jaras
20
Edelenyi jaras
18
Mezokoevesdi jaras
17
Kazincbarcikai jaras
16
Дьёндьёш
16
Хатван
16
Petervasarai jaras
13
Казинцбарцика
11
Tokaji jaras
8
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463 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2
1
55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,570
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€38,420
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
3
1
88 м²
€64,463
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
70 м²
€83,545
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
1
1
31 м²
€51,571
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Надьлоц, Венгрия
6
1
110 м²
For Sale in Nagylóc: Family Home in the Oasis of Tranquility Are you searching for your dre…
€58,791
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Vanyarc, Венгрия
4
1
104 м²
€69,363
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
3
1
70 м²
€38,420
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
56 м²
€56,702
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Буйяк, Венгрия
5
1
182 м²
€71,941
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3
1
86 м²
€229,490
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Палоташ, Венгрия
2
1
70 м²
€15,213
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
2
1
58 м²
€309,167
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
2
1
45 м²
€51,545
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7
191 м²
€386,781
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€47,703
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
3
1
111 м²
€30,685
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
3
1
128 м²
€38,420
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
2
1
52 м²
€18,565
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
2
1
46 м²
€30,942
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Borsodszirak, Венгрия
3
1
88 м²
€45,124
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
76 м²
€69,878
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
35 м²
€38,420
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€67,816
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3
1
120 м²
€58,662
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
5
2
232 м²
€154,454
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Матрадеречке, Венгрия
6
3
200 м²
€120,933
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€28,364
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
1
70 м²
В Эгере, в тихом тупике Лайошварош, на улице Папай, продается отремонтированная квартира с б…
€102,626
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Дом 2 комнаты
Нётинч, Венгрия
2
1
45 м²
€90,223
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Типы недвижимости в Северная Венгрия
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