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Купить особняк в Венгрии
в Zalaegerszegi jaras
184
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Особняк 4 спальни
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
221 м²
Количество этажей 2
€ 325,000
В Черсегтомае мы предлагаем на продажу 4-комнатный семейный дом площадью 221 м2, построенный…
Особняк 6 спален
Хевиз, Венгрия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
В популярном месте в Хевизе, в 10 минутах пешей прогулки от термального озера Хевиз, продаёт…
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