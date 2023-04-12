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Купить особняк в Венгрии

в Zalaegerszegi jaras
184
в Cegledi jaras
185
в Дьёр
93
в Надьканижаский яраш
164
в Szegedi jaras
31
в Nagykatai jaras
183
в Tapolcai jaras
170
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2 объекта найдено
Особняк 4 спальнив Cserszegtomaj, Венгрия
Особняк 4 спальни
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м² Количество этажей 2
€ 325,000
В Черсегтомае мы предлагаем на продажу 4-комнатный семейный дом площадью 221 м2, построенный…
Особняк 6 спаленв Хевиз, Венгрия
Особняк 6 спален
Хевиз, Венгрия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 400,000
В популярном месте в Хевизе, в 10 минутах пешей прогулки от термального озера Хевиз, продаёт…

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