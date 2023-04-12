Купить особняк в Венгрии

Особняк 6 спален Хевиз, Венгрия 10 Количество комнат 6 ванных комнат 550 м² Количество этажей 3

€ 400,000

В популярном месте в Хевизе, в 10 минутах пешей прогулки от термального озера Хевиз, продаёт…