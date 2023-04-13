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  4. медье Хайду-Бихар

Купить недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Хайдусобосло
73
Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
47
Hajduboeszoermenyi jaras
37
Хайдубёсёрмень
36
Derecskei jaras
31
Berettyoujfalui jaras
28
Hajduhadhazi jaras
27
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1 072 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 97,486
Дом 4 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 39,796
Дом 2 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 31,783
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 90,275
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 80,126
Дом 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 113,511
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 200,287
Дом 5 комнатв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 61,163
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 191,634
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 86,803
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 264,148
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 93,453
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,504
Дом 3 комнатыв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 70,778
Квартира 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 341,869
Дом 2 комнатыв Ньирабрань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,467
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 94,815
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 26,441
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 130,605
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 68,641
Дом 3 комнатыв Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 116,182
Дом 3 комнатыв Ньирабрань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 44,042
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 112,977
Дом 6 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 373,653
Дом 2 комнатыв Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 42,200

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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