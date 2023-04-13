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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Купить недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия
Хайдусобосло
73
Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
47
Hajduboeszoermenyi jaras
37
Хайдубёсёрмень
36
Derecskei jaras
31
Berettyoujfalui jaras
28
Hajduhadhazi jaras
27
Nyiradonyi jaras
27
Тисачеге
18
Бальмазуйварош
16
Надудвар
16
Puespoekladanyi jaras
14
Ньирадонь
10
Пюшпёкладань
9
Береттьоуйфалу
8
Деречке
5
Теглаш
5
Hajdunanasi jaras
3
Бихаркерестеш
2
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1 072 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 97,486
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 39,796
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 31,783
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 90,275
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 80,126
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 113,511
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 200,287
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
€ 61,163
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 191,634
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 86,803
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 264,148
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 93,453
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,504
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 70,778
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 341,869
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 42,467
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 94,815
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 26,441
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 130,605
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 68,641
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 116,182
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 44,042
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 112,977
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 373,653
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 42,200
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Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия
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