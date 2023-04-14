Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Erdi jaras
Эрд
Купить недвижимость в Эрд, Венгрия
Очистить
368 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 184,289
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 165,326
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
188 м²
€ 320,503
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 114,580
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 111,909
Дом 7 комнат
Эрд, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 213,401
Квартира 1 комната
Эрд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 61,163
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 93,213
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 133,276
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 135,947
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 360,565
Дом 1 комната
Эрд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 106,567
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 184,289
Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 200,047
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 256,402
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 277,235
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 226,756
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 111,909
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 320,236
Дом 7 комнат
Эрд, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
€ 371,249
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
122 м²
€ 320,236
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 213,401
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 379,261
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 124,195
Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
157 м²
€ 320,236
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 130,605
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 245,719
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
€ 320,476
Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
205 м²
€ 346,944
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
13
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты